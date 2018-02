Manafort soll insgesamt zwei Millionen Euro an eine dafür gegründete Gruppe namens "Hapsburg" überwiesen haben, über die die nicht namentlich genannten europäischen Politiker an das Geld kamen. Geleitet wurde die Gruppe laut Anklageschrift von einem früheren europäischen Kanzler.

Trotz des immer weiter wachsenden Druckes auf Manafort, bekräftigte dieser am Freitag vor einem Gericht in Washington seine Unschuld. Dagegen war kurz zuvor der ebenfalls angeklagte frühere Trump-Berater und Ex-Wahlkampfhelfer Rick Gates geständig. Vor dem Gericht bekannte sich Gates wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten sowie der Falschaussage schuldig. Zugleich erklärte er, mit den Ermittlern kooperieren zu wollen.