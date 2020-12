Der US-Kongress will den von Präsident Donald Trump geplanten Truppenabzug aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus einem Gesetzentwurf für den neuen Verteidigungshaushalt hervor, der am Donnerstag vorgelegt wurde. Die Abgeordneten von Republikanern und Demokraten hatten sich in beiden Parlamentskammern nach monatelangen Verhandlungen schließlich geeinigt.