In Tschechien müssen große Supermärkte abgelaufene Lebensmittel künftig kostenlos an Hilfsorganisationen abgeben. Ein entsprechendes Gesetz erklärte das Verfassungsgericht in Brünn (Brno) nun für rechtens. Gegen die neue Regelung hatten 25 Senatsabgeordnete geklagt. Sie sahen darin einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsrechte und eine Rückkehr zu kommunistischen Praktiken.