Die Türkei verfügt laut einem Bericht der "Washington Post" über Aufnahmen, welche die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi im Konsulat seines Landes in Istanbul belegen.

Wie die US-Zeitung unter Berufung auf Vertreter der USA und der Türkei schreibt, soll die türkische Regierung den US-Vertretern von solchen Aufnahmen berichtet haben. Es war aber unklar, ob die US-Vertreter das Material gesehen oder gehört haben. Die türkischen Vertreter hätten sie ihnen aber beschrieben, berichtete die Zeitung. Bestätigt wurde das vom US-Außenministerium bislang allerdings nicht. Dem Zeitungsbericht zufolge würden die Ton- und Videoaufnahmen zeigen, dass Khashoggi in dem Konsulat verhört, gefoltert und ermordet wurde. Sein Körper sei anschließend zerlegt worden, schreibt die "Washington Post".

Diese Sequenz aus einem Überwachungsvideo soll zeigen, wie Jamal Khashoggi das saudische Konsulat in Istanbul betritt. Bildrechte: IMAGO

Von Khashoggi, der zuletzt als Kolumnist für die "Washington Post" gearbeitet hatte, fehlt seit seinem Besuch im saudi-arabischen Konsulat vor anderthalb Wochen jede Spur. Türkische Ermittler hatten nach seinem Verschwinden sehr schnell den Verdacht geäußert, dass der Journalist bei einem Besuch in dem Konsulat von saudi-arabischen Agenten ermordet wurde. Unter anderem war von einem mutmaßlichen "Anschlagsteam" aus 15 Saudi-Arabern die Rede, die am Tag von Khashoggis Verschwinden nach Istanbul gereist und am Abend über Dubai und Kairo wieder nach Saudi-Arabien zurückgekehrt seien.