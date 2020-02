Erst hat ein türkischen Gericht am Dienstag Bürgerrechtsaktivisten wegen der Gezi-Park-Proteste 2013 freigesprochen, kurz darauf wurde gegen einen prominenten Hauptbeschuldigten des Prozess allerdings ein neuer Haftbefehl erlassen. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie willkürlich die türkische Justiz gegen Kritiker vorgeht.

Laut dem Auswärtigen Amt sitzen derzeit 65 Deutsche in türkischer Haft. 71 weitere sitzen in der Türkei fest und dürfen das Land nicht verlassen. Es sind Menschen, denen die Erdogan-Regierung eine Nähe zur Gülen-Bewegung unterstellt – und die damit für die türkische Regierung unter Terrorverdacht stehen. Das deutsche Auswärtige Amt warnt vor willkürlichen Verhaftungen in der Türkei.