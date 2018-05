Die Türkei kämpft erneut um Wahlkampfauftritte in Deutschland. Fünf Wochen vor den geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sagte der türkische Vize-Regierungschef Recep Akdag der "Welt", "es ist die Pflicht türkischer Politiker, in Deutschland aufzutreten und ihre Landsleute über die politischen Ziele der Parteien zu informieren". Außerdem sei es wichtig, dass die Bundesregierung dieses demokratische Recht nicht verletzte und Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland erlaube. Akdag zufolge versteht die türkische Regierung nicht, warum Wahlkampfauftritte in Deutschland jahrelang möglich gewesen seien und jetzt plötzlich alles anders sein sollte.

Deutschland und weitere EU-Staaten hatten im vergangenen Jahr nach einem tiefen Zerwürfnis auch um Wahlkampfauftritte türkischer Minister vor dem umstrittenen Verfassungsreferendum im April 2017 beschlossen, nicht-europäischen Politikern drei Monate vor Wahlen grundsätzlich keine Auftritte in Deutschland zu erlauben. In diesem Streit hatte unter anderem der türkische Präsident Recip Tayyip Erdogan Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen verhinderter Auftritte "Nazi-Methoden" vorgworfen. Auch die Niederlande und Österreich haben sich Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verbeten.

Anders in Bosnien: Am Sonntag hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Sarajevo um die Stimmen der in Europa lebenden Türken geworben. Nach Angaben der Union Türkisch-Europäischer Demokraten waren mehr als 10.000 Auslandstürken nach Sarajevo gereist, jeder zweite aus Deutschland. Die Türkei zählt rund drei Millionen stimmberechtigte Auslandstürken, darunter 1,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland.