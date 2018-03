Kurden-Konflikt Erdogan will Kurden auch im Irak bekämpfen

Hauptinhalt

Die Türkei hat in Syrien die Kurdenprovinz Afrin eingenommen und belagert. Nach dem militärischen Sieg will Erdogan auch gegen "Terroristen" im Irak vorgehen. Luxemburgs Außenminister Asselborn wirft der Türkei den Bruch des Völkerrrechts vor. Die Invasion in Syrien habe mit Selbstverteidigung nichts zu tun. Unterdessen hält die Flucht der Menschen aus Afrin an.