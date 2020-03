Griechenland und Bulgarien haben in der Nacht zum Sonntag ihre Einheiten entlang der Grenze zur Türkei weiter verstärkt. Das griechische Migrationsministerium teilte mit, die Polizei habe bislang Tausende Menschen an der Grenzüberschreitung gehindert.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag erklärt, sein Land werde Flüchtlinge nicht mehr auf dem Weg in die EU aufhalten. Später twitterte der türkische Innenminister Süleyman Soylu, bis zum gestrigen Abend seien mehr als 36.000 Menschen über die Grenze Richtung EU gelangt.

Türkische Grenzübergänge zur EU

In der türkischen Provinz Erdine gibt es Grenzübergänge nach Griechenland und Bulgarien. Weder Athen noch Sofia bestätigten bislang die türkischen Angaben, dass eine größere Zahl Flüchtlinge ihre Grenze passiert habe. Die UN-Organisation für Migration (IOM) spricht von mindestens 13.000 Menschen, die sich derzeit an der gut 200 Kilometer türkisch-griechischen Grenze aufhalten würden. An den Grenzübergängen hätten sich bis zu 3.000 Menschen versammelt.

Flüchtlingsabkommen 2016 abgeschlossen

Kämpfer der bewaffneten syrischen Oppostionsgruppe Jaysh al-Izza (Armee des Stolzes) Bildrechte: dpa Die Türkei hat bereits mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Im Gegenzug erhält das Land dafür Geld aus der EU, zugleich wurde in einem Flüchtlingsabkommen 2016 vereinbart, dass die Türkei die Landgrenze Richtung EU geschlossen hält.



Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien nimmt derzeit wieder zu. Grund ist die Militäroffensive der syrischen Armee und Russlands gegen die Rebellenhochburg Idlib. Dort sind vor allem islamistische Milizen aktiv, die zum Teil von der Türkei unterstützt werden.

Türkei fordert Beistand der Nato