Die Türkei steht offenbar kurz vor dem Einmarsch in die kurdische Region um Afrin in Nordsyrien. Nach Angaben der Kurdenmiliz YPG schlugen in der Nacht zu Freitag etwa 70 Granaten in mehreren Ortschaften ein. Schon seit Tagen beschoss das türkische Militär kurdische Stellungen in Syrien mit Artillerie.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in den vergangenen Tagen wiederholt eine Bodenoffensive gegen die YPG in Nordsyrien angekündigt.

"Operation de facto schon begonnen"

Der türkische Verteidigungsminister Nurettin Canikli bestätigte am Freitag die Pläne für eine Offensive gegen Afrin. "Die Operation hat de facto schon begonnen", sagte er dem Fernsehsender A-Haber. "Die Versorgungswege und die terroristischen Elemente im Norden Syriens müssen eliminiert werden." Soldaten hätten die Grenze aber noch nicht überschritten.

Einen wachsenden Einfluss der Kurden will die türkische Regierung von Präsident Erdogan verhindern. Auf einen Zeitpunkt dazu wollte sich Canikli nicht festlegen. Seine Regierung stimme sich weiter mit Russland über die Militäraktion ab. In Afrin sind russische Soldaten für eine Beobachtermission stationiert.



Die türkische Regierung betrachtet die Schwesternorganisation der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terroristen. Während die PKK auch in Europa und den USA als Terrororganisation eingestuft ist, sorgt der Umgang mit der YPG immer wieder für Zerwürfnisse unter den Nato-Partnern. Die USA haben die YPG im Kampf gegen den IS mit Waffen ausgerüstet.

Angriff trotz Warnungen der USA

Das Außenministerium in Washington rief zuletzt am Donnerstag die Türkei auf, keinerlei Maßnahmen gegen die YPG zu ergreifen. Der Fokus beim Einsatz in Syrien müsse bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS liegen. Auch die Bundesregierung forderte die Türkei zu "politischer und militärischer Zurückhaltung" auf. Zugleich sei aber klar, dass die Türkei legitime Sicherheitsinteressen entlang ihrer Grenze zu Syrien habe, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die türkischen Drohungen Richtung Afrin kamen kurz nach Ankündigungen der USA, eine 30.000 Mann starke "Grenzschutztruppe" in Nordsyrien aufzubauen. Neben Mitgliedern des Militärbündnisses Demokratischen Kräfte Syriens (DKS) sollen der Truppe auch Teile der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG angehören.