Die Türkei will laut Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kürze auch gegen kurdische Milizen im Irak vorgehen. Erdogan sagte in Ankara, die "Terror-Nester im Nord-Irak" würden bei jeder Gelegenheit überprüft und fügte an, "Wir werden bald sehr kräftig auf die dortigen Terroristen treten". Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte vergangene Woche gesagt, die Türkei und die irakische Zentralregierung in Bagdad könnten eine gemeinsame Militäroperation gegen militante Kurden nach den irakischen Wahlen im Mai starten. Die türkische Luftwaffe hat im Laufe der Zeit immer wieder Stellungen der PKK im Nordirak bombardiert.