Die Türkei will auch eigene Bodentruppen nach Libyen schicken. Das hat Präsident Recep Tayyip Erdogan vor seiner Partei am Donnerstag angekündigt. Ein Gesetz dazu könne vom Parlament am 8. oder 9. Januar verabschiedet werden. Man reagiere damit auf Bitten der Regierung in Libyen, die man "mit allen Mitteln" unterstützen wolle.

Die Türkei und die von den Vereinten Nationen anerkannte libysche Regierung in Tripolis hatten zuvor ein Abkommen über Militärhilfen geschlossen, dazu eines über Seegrenzen im Mittelmeer, das international auf Kritik stieß. Die Türkei liefert bereits Panzer und Drohnen. Für Kampftruppen braucht es aber das Parlament.

Libyen steckt im Bürgerkrieg

Chalifa Haftar versucht, die Regierung in Tripolis zu stürzen. Bildrechte: dpa In Libyen tobt seit dem Sturz von Langzeit-Diktator Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein überaus chaotischer Bürgerkrieg. Dabei stehen sich die international anerkannte Regierung von Fajes al-Sarradsch und der General Chalifa Haftar gegenüber. Dessen sogenannte Libysche Nationalarmee versucht seit April, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen.



Die Einheitsregierung dort hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Die Armee von Haftar etwa kontrolliert den Osten von Libyen. Seit dem Beginn ihrer Offensive wurden nach UN-Angaben auch viele Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.

Neuer Stellvertreterkrieg befürchtet

Mit einem Engagement der Türkei in Libyen wächst nun die Angst vor einem neuen Stellvertreterkrieg um Machtpositionen im Nahen Osten. Russland hat sich besorgt geäußert, denn Erdogan stellt sich gegen Russland und Ägypten, die Haftar helfen. Gleiches gilt für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Erdogan und Russlands Präsident Wladimir Putin: Schwieriges Verhältnis Bildrechte: imago images/Russian Look

Am Montag war eine Delegation der türkischen Regierung nach Moskau gereist, um über Libyen und Syrien zu sprechen. Das Treffen habe drei Tage und wesentlich länger gedauert als erwartet, meldete die russische Tageszeitung "Vedomosti", ohne Inhalte zu nennen. Am Dienstag sagte ein türkischer Regierungssprecher, Moskau habe zugesagt, Angriffe im Nordwesten Syriens zu stoppen, vor denen wieder viele Menschen in die Türkei geflohen seien. Russland unterstützt in Syrien den dortigen Machthaber Assad.

Erdogan hatte am Mittwoch auch seinen tunesischen Kollegen Kais Saied in Tunis getroffen, als erster ausländischer Staatschef seit der Wahl von Saied zum Präsidenten im Oktober. Dabei wurde Erdogan von den Ministern für Auswärtiges und Verteidigung sowie dem Leiter des Geheimdienstes begleitet. Ebenfalls in Tunis hatte Erdogan vor zwei Wochen auch mit Al-Sarradsch gesprochen.