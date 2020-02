Türkei öffnet Grenze zur EU

Die Türkei will Flüchtlinge nicht mehr an einer Weiterreise nach Griechenland und Bulgarien hindern. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Samstag in Istanbul, die Türkei habe die Tore geöffnet. Seit Freitag seien bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur Europäischen Union gekommen.