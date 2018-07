Das türkische Parlament hat am Dienstagabend ein Gesetz verabschiedet, das dem Staat auch nach dem Auslaufen des Ausnahmezustands weitreichende Befugnisse in Sicherheitsfragen gibt. Die Abgeordneten billigte alle Artikel des Gesetzes.

Erst vor knapp einer Woche war der Ausnahmezustand in der Türkei ausgelaufen, den Präsident Erdogan nach dem Putschversuch im Juli 2016 eingeführt und insgesamt sieben Mal verlängert hatte. Erdogan konnte in dieser Zeit per Dekret regieren. Außerdem waren Grundrechte wie die Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt.