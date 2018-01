Die türkische Armee hat mit der seit Tagen angekündigten Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Kampfflieger griffen Stellungen der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG an. Das teilte der türkische Regierungschef Binali Yildirim in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit. Nach Medienberichten rückten zudem Rebellen der pro-türkischen Freien Syrischen Armee (FSA) in die Region um die von Kurden kontrollierte Stadt Afrin vor.

Erste Berichte über Opfer

Die Angriffe wurden von einem Sprecher der kurdischen Milizen bestätigt. Angaben über Opfer machte er nicht. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete dagegen von Toten und Verletzten auf Seiten der YPG. Die kurdische Nachrichtenagentur FIRAT meldete, es seien zehn Zivilisten verletzt worden, einige davon schwer.

"Operation Olivenzweig" gegen Terroristen

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte in den vergangenen Tagen mehrfach einen Militäreinsatz in der syrischen Region umd ie Stadt Afrin angekündigt. Am Sonnabend sagte er, die Militäroffensive habe begonnen. Es würden die kurdischen Milizen in der Region zerschlagen, die die Sicherheit der Türkei bedrohten.



Der türkische Generalstab erklärte, die "Operation Olivenzweig" richte sich gegen die Kurden-Miliz YPG und die IS-Terrormiliz. Ziel der Offensive sei es, die Bewohner der nordsyrischen Grenzregion von der "Unterdrückung durch Terroristen zu befreien". Die Türkei mache von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch.



In den vergangenen Tagen hatte die türkische Armee bereits mehrfach mutmaßliche YPG-Stellungen mit Granaten beschossen. Zuvor hatte sie an der Grenze zu Syrien Panzer, Artillerie und Soldaten zusammengezogen.

Wichtiger US-Verbündeter im Kampf gegen IS-Miliz

Die Türkei verfolgt das Erstarken der Kurden-Miliz YPG in Syrien mit Argwohn. Sie sieht in ihr den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei seit Jahrzehnten für mehr Autonomie der Kurden kämpft. Die türkische Regierung, die EU und die USA haben die PKK als Terrororganisation eingestuft.



Für den türkischen Nato-Partner USA ist die Kurden-Miliz YPG einer der wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen IS-Terrormiliz. Sie hat die YPG-Kämpfer mit Waffen ausgerüstet, damit sie die von der IS-Miliz kontrollierten Gebiete befreit. Die US-Regierung hatte deshalb die Türkei immer wieder aufgefordert, sich auf den Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS zu konzentrieren. Die türkischen Aktivitäten in Nordsyrien bezeichnete sie als destabilisierend.

Die kurdische Volksverteidigungseinheit YPG Die YPG ist der bewaffnete Arm der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD). Die PYD wurde 2003 als syrischer Ableger der türkischen PKK gegründet.



Inzwischen ist allerdings umstritten, ob die PYD noch dieselbe Organisation ist. Sie betont heute ihre Eigenständigkeit und auch Experten bezweifeln, dass sie täglich Befehle von der PKK-Führung erhält. Vielmehr habe sie ihre eigene Agenda und Prioritäten.



Allerdings gibt es auf personeller wie auf ideologischer Ebene unbestreitbar weiter enge Verbindungen. Viele PYD-Mitglieder machen selbst keinen Hehl aus ihrer Nähe zur PKK. So hängten sie nach der Eroberung der IS-Hochburg Raka Bilder des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan auf. Auch in vielen PYD-Büros finden sich Fotos Öcalans. Zudem sollen PKK-Kämpfer eine zentrale Rolle in der YPG spielen.



Die PYD kontrolliert inzwischen große Teile Nordsyriens. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs hat sie mit der stillschweigenden Duldung der Regierung in Damaskus bereits weitgehende Autonomie im Norden des Landes erlangt.

Russland besorgt über türkische Offensive