Die Türkei hat am Mittwoch ihre seit Tagen angekündigte Militäroffensive im Nordosten Syriens gestartet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan twitterte am Nachmittag, die "Operation Friedensquelle" gegen die YPG und die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" habe begonnen. Der zusammen mit verbündeten syrischen Rebellengruppen gestartete Einsatz solle die "terroristische Bedrohung" an der türkischen Grenze beseitigen und "Frieden schaffen".