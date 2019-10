Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat davor gewarnt, den Bündnispartner Türkei wegen der Militäroffensive in Nordsyrien vollständig zu isolieren. Stoltenberg sagte, die Türkei sei wichtig für die Nato, beispielsweise im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Verbündete hätten in der Vergangenheit Militärstützpunkte und Infrastruktur in der Türkei nutzen können.

Stoltenberg rief die Türkei aber zur Zurückhaltung auf. Er erwarte, dass sich die Türkei mit anderen Alliierten abstimme, um die Erfolge im Kampf gegen den IS nicht zu gefährden.

Trittin nennt Stoltenberg Totalausfall

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin forderte Stoltenberg wegen seiner Äußerungen zum Rücktritt auf. Ein Nato-Generalsekretär, der in dieser Situation nicht das Ende der Militär-Operation fordere, sei nicht mehr tragbar, sondern ein "Totalausfall".

EU verzichtet auf Waffenembargo

Zuvor hatte die EU die Militäroffensive der Türkei verurteilt. Ein Waffenembargo der EU gegen Ankara soll es aber entgegen der Forderungen einiger Länder nicht geben. In einer am Montag von den Außenministern verabschiedeten Erklärung wird lediglich auf die Entscheidungen von Ländern wie Deutschland und Frankreich verwiesen, ab sofort keine Rüstungsexporte mehr zu genehmigen, die in dem Konflikt eingesetzt werden können. Bundesaußenminister Heiko Maas verteidigte den Beschluss. Ein allgemeines Waffenembargo würde einen längeren technischen und formalen Vorlauf benötigen. Er gehe davon aus, dass alle EU-Staaten dem Beispiel Deutschlands und Frankreichs folgen werden.

Türkei will Geld für Vorhaben in Syrien

Recep Tayyip Erdogan Bildrechte: dpa Ungeachtet der internationalen Kritik will die Türkei ihren Vormarsch fortsetzen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte: "Unser Kampf wird weitergehen, bis der endgültige Sieg errungen ist." Zugleich forderte Erdogan internationale Gelder für seine Pläne zur Errichtung einer sogenannten Sicherheitszone im benachbarten Norden Syriens. Der türkische Generalkonsul B. Ceyhun Erciyes erklärte am Montag in Köln, die Operation im Norden Syriens richte sich nicht gegen die Kurden, sondern gegen Terroristen.

Trump und Türkei beschuldigen Kurden

US-Präsident Donald Trump und die Türkei beschuldigen die Kurden zudem, bewusst Anhänger der Dschihadistenmiliz IS freizulassen. Trump erklärte, die Kurden wollten die USA damit in den Konflikt hineinziehen. Generalkonsul Erciyes sagte, es gebe "konkrete Hinweise", dass die YPG inhaftierte Kämpfer des IS freilasse unter der Bedingung, dass sie in der Türkei Anschläge verüben sollten.

Assad-Truppen rücken in Kurdengebiete ein

Unterdessen verlegte die syrische Regierung Truppen in die Kurdengebiete nahe der Grenze zur Türkei. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana erklärte, die Armee werde der "türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten". Die Soldaten seien von den Einwohnern, mit Blumen und Liedern begrüßt worden. Am Sonntag hatten die von den kurdischen Milizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte mit der syrischen Regierung eine Vereinbarung getroffen, wonach diese den Kurden zu Hilfe kommt.

WHO berichtet von 200.000 Geflüchteten