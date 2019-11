Die Türkei will sieben deutsche Kämpfer der Terrormiliz IS abschieben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das türkische Innenministerium. Die IS-Kämpfer würden derzeit in Abschiebezentren festgehalten und sollten noch diese Woche zurückgeschickt werden, hieß es. Sie hätten die deutsche Nationalität. Der erste solle noch am Montag die Türkei verlassen. Ein IS-Kämpfer aus den USA sei bereits des Landes verwiesen worden. Auch ein Däne solle noch am Montag abgeschoben werden.