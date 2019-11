Die Türkei will die nach ihrer Militäroffensive in Nordsyrien gefangenen internationalen Extremisten in ihre Heimatländer zurückschicken. Zugleich kritisierte Innenminister Süleyman Soylu, dass die europäischen Staaten die Türkei beim Problem der Dschihadisten des "Islamischen Staats" alleinließen. Das sei inakzeptabel und unverantwortlich, deshalb werde man die Terroristen abschieben.