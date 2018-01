Die Türkei will ihre Offensive gegen kurdische Milizen und andere Aufständische in Syrien ausweiten. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, dass die Armee im Nordwesten Syriens weiter in Richtung Idlib vorrücken werde.

"Mein kleiner Mehmet marschiert"

Erdogan sagte vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Partei AKP, "mein kleiner Mehmet marschiert nach Afrin. Wenn Gott es will, wird er nach Idlib marschieren." "Mehmet" ist ein Kosename für türkische Soldaten.



Die Provinz Idlib liegt von Afrin aus rund 80 Kilometer weiter südlich an der syrisch-türkischen Grenze. Sie wird nicht von kurdischen Milizen, sondern von syrischen Aufständischen kontrolliert. Teile stehen auch unter Kontrolle von Kämpfern mit Verbindungen zur Terrorgruppe Al-Kaida.

USA zum Truppenabzug aufgefordert

Bereits am Freitag hatte Erdogan angekündigt, dass die Armee von Afrin auch Richtung Osten in die Region Manbidsch vorrücken werde. Am Sonnabend forderte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu die USA auf, sofort ihre Truppen aus Manbidsch abzuziehen und den Kurdenmilizen gelieferte Waffen abzunehmen.



Manbisch, rund 100 Kilometer von Afrin entfernt, wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. Diese werden von den USA mit Waffen, Spezialeinheiten und Luftangriffen im Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützt.

20 Soldaten bislang getötet

Die türkische Armee war am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Kämpfern der verbündeten Freien Syrischen Armee zunächst in die syrische Kurdenenklave Afrin eingerückt. Bei ihrer Offensive "Olivenzweig" geht sie gegen die kurdische Volksschutzeinheiten YPG vor.



Die Türkei hält die YPG für einen Ableger der kurdischen Volkspartei PKK im eigenen Land. Sie stuft sowohl die PKK und die YPG als Terrorgruppen ein. Bei dem Einmarsch starben Erdogan zufolge bisher 20 türkische und verbündete Soldaten.

Türkei spricht von Offensive gegen Terroristen