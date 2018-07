Am Sonntag erinnert die Türkei mit Gedenkveranstaltungen an den Putschversuch vor zwei Jahren. Staatspräsident Erdogan betete am Sonntag in einer Moschee für die Opfer. Am Abend soll es eine Gedenkveranstaltung auf der Bosporusbrücke geben, auf der damals viele Zivilisten starben.

Am 15. Juli hatten Teile des Militärs versucht, sich an die Macht zu putschen. Damals besetzten Soldaten unter anderem eine Bosporusbrücke in Istanbul und öffentliche Plätze. Viele Zivilisten, die sich den Putschisten in den Weg stellten, starben. Insgesamt wurden mehr als 200 Menschen getötet, über 2.000 verletzt. Doch der damalige Regierungschef Recep Tayyip Erdogan entkam den Soldaten, der Putsch scheiterte.

Ausnahmezustand könnte enden

Türkische Polizisten und Anhänger von Präsident Erdogan stehen nach dem gescheiterten Putsch mit einer türkischen Flagge auf einem Panzer auf der Bosporusbrücke in Istanbul Bildrechte: dpa Seit dem Putschversuch hat sich die Türkei politisch stark verändert. Der Ausnahmezustand wurde verhängt und insgesamt sieben Mal verlängert. Per Dekret entließ Erdogan mehr als 110.000 Staatsbedienstete. Nach offiziellen Angaben wurden außerdem mehr als 70.000 Menschen verhaftet, darunter viele Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionspolitiker. Am Mittwoch könnte der Ausnahmezustand laut Erdogans Sprecher enden, es war eines von Erdogans zentralen Wahlversprechen. Fristgemäß läuft er am 19. Juli aus.



Präsident Erdogan hat den Staat inzwischen weitgehend umgebaut und ein Präsidialsystem eingeführt, dass in einem umstrittenen Referendum vom Volk mit knapper Mehrheit bestätigt wurde. Im neuen System ist Erdogan zugleich Staats- und Regierungschef. Er kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen und Minister ohne Zustimmung des Parlaments ernennen. Vor rund drei Wochen wurde er wiedergewählt.

Erdogan erlässt Dekrete

Erdogan war am Montag als Präsident vereidigt worden. Am Tag darauf erließ er drei Dekrete, mit denen er sich unter anderem mehr Einfluss auf die Streitkräfte sicherte. Als Verteidigungsminister ernannte Erdogan den ehemaligen Stabschef der türkischen Streitkräfte, Hulusi Akar.

Am Sonntag, dem zweiten Jahrestag des Putschversuches, wurden sieben weitere Erlasse veröffentlicht, die Aufgaben von Staats-Institutionen neu regeln. Unter anderem unterstellte Erdogan den Generalstab dem Verteidigungsminister, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Dekrete berichtete.

Prokurdische Partei: Opposition wird unterdrückt