Nach der Entsendung syrischer Regierungskräfte in die von Kurden kontrollierte Region Afrin in Nordsyrien hat die Türkei das Gebiet offenbar bombardiert. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag.



Im regierungsnahen TV-Sender Al-Mayadeen war eine Explosion zu sehen. Es habe sich um einen türkischen Angriff gehandelt, meldete der Sender. Kurz zuvor waren erste syrische Regierungskräfte in Afrin eingerückt. Die Truppen sollten sich an der Verteidigung der Einheit Syriens und der Grenzen des Landes beteiligen. Die Kurden wollen so einen Angriff der Türkei stoppen.