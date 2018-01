Afrin Türkei verkündet Einmarsch in Nordsyrien

Seit Tagen attackiert das türkische Militär Stellungen der Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien. Nun sind offenbar Bodentruppen in die Region Afrin einmarschiert. Die USA hatten mehrfach vor Angriffen auf ihre Verbündeten im Kampf gegen den IS gewarnt.