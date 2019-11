Der türkische Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan kommt unter Auflagen frei. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag mitteilte, hatte ein Istanbuler Gericht den Reporter zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt, ordnete aber zugleich seine Freilassung unter Auflagen an. So muss er sich regelmäßig bei der Polizei melden. Auch die Journalistin Nazli Ilicak soll laut Agenturbericht unter Auflagen freikommen.