Asyl und Umwelt gehören zu den wichtigsten Themen

Das Europaparlament wird in Deutschland am 26. Mai gewählt. Bildrechte: dpa Mit Blick auf die nächste Legislaturperiode des Europaparlaments sehen die befragten Jugendlichen aus elf europäischen Ländern das Thema Migration als die wichtigste zu lösende Herausforderung. In der Bewertung jedoch sind die jungen Europäer gespalten: Rund ein Drittel der Befragten nimmt Einwanderung und Migration als Chance für das eigene Leben wahr, ein weiteres Drittel dagegen als Bedrohung. Der Rest weiß es nicht. Die Freizügigkeit in Europa wird dabei aber überwiegend positiv bewertet.

Als zweitwichtigstes Thema der aktuellen europäischen Politik nennen die Jugendlichen Klimaschutz und Umweltpolitik. Insgesamt 55 Prozent sehen diese dabei eher als Chance denn als Bedrohung für ihr persönliches Leben. Hlawatschek schlussfolgert auch mit Blick auf die gegenwärtigen Proteste, die Generation sehe den Klimaschutz nicht mehr nur als notwendiges Übel, sondern als selbstverständlichen Teil der politischen Agenda.

Politisches Engagement findet offline und online statt

Schüler und Jugendliche bei einer Fridays-for-Future-Demonstration. Bildrechte: MDR/Martin Paul Dabei seien die Jugendlichen durchaus politisch engagiert. Etwa jeder Fünfte (22 Prozent) habe in den vergangenen zwölf Monaten demonstriert – in Deutschland betrifft das 18 Prozent. Auch im Internet finde laut Studie ein Großteil der politischen Partizipation statt. So haben sich 42 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten an Online-Petitionen beteiligt und 31 Prozent politische Beiträge in sozialen Medien geteilt.

Zustimmung zur EU und "Wahl zweiter Klasse"

Seit Beginn der Jugendstudien im Jahr 2017 ist die Zustimmung zur Europäischen Union gewachsen. In Deutschland etwa sind derzeit 74 Prozent der Befragten für einen Verbleib des Landes in der EU. In Schweden sind es mit 79 Prozent die meisten. Jedoch zeigen sich auch rückläufige Tendenzen: In Frankreich, Spanien und Italien ist die Zustimmungsquote nach hohen Werten im Vorjahr wieder zurückgegangen.

Nur die Hälfte der Befragten hält die Europawahl für wichtig. Bildrechte: IMAGO Eine gewisse Skepsis scheint sich dabei auch in der Einordung der anstehenden Europawahl widerzuspiegeln. Nur 50 Prozent finden die Wahl des Europaparlaments wichtig – in Deutschland sind es 56 Prozent. Zum Vergleich: Die Wahl der nationalen Parlamente werden in der Befragung von 73 Prozent der Befragten als wichtig bewertet. Die Europawahl sei damit für viele eine "Wahl zweiter Klasse", folgern die Studienmacher.

Jugendliche bemängeln fehlenden Kontakt zu Politikern

Hinzu kommt, dass sich die jungen Menschen von den nationalen Parlamenten besser repräsentiert fühlen als vom Europaparlament. Während sich 20 Prozent im Europaparlament "sehr stark" oder "stark" vertreten fühlen, sind es bei den nationalen Parlamenten 30 Prozent. Nur 18 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich Politikerinnen und Politiker um einen engen Kontakt zur Bevölkerung bemühen.

Für diejenigen, die sich zur anstehenden Europawahl einen Überblick über die Positionen der Parteien verschaffen wollen, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Maten an.