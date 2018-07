Die tunesische Justiz will voraussichtlich am Freitag über ihr weiteres Vorgehen im Fall des aus Deutschland abgeschobenen Islamisten Sami A. entscheiden. Es ist möglich, dass Tunesien Sami A. selbst anklagen wird.

Sami A. ist in seinem Heimatland in Gewahrsam. Die tunesischen Behörden sehen zurzeit keinen Grund, den Mann nach Deutschland zurückzuschicken. Man ermittle wegen Terrorverdachts, zudem gebe es kein entsprechendes Gesuch der deutschen Behörden, erklärte ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde.

Der ehemalige Leibwächter Osama bin Ladens ist vor zwei Wochen aus Deutschland in sein Heimatland abgeschoben worden. Dabei hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Abend zuvor entschieden, dass das nicht zulässig sei. Die Richter rügten die Aktion als "grob rechtswidrig", der Fall hatte eine Debatte über den Rechtsstaat in Deutschland ausgelöst.