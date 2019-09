In Tunesien hat am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Rund zwei Dutzend Kandidaten bewerben sich für die Nachfolge des am 25. Juli 2019 im Alter von 92 Jahren gestorbenen Staatschefs Béji Caïd Essebsi. Vor den Wahllokalen bildeten sich zum Teil lange Warteschlangen. Es wurde vor der ersten Runde nicht erwartet, dass einer der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht.