Am Rande des G7-Gipfels im französischen Biarritz haben sich der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Ratspräsident Donald Tusk erfolglos um eine Lösung der offenen Punkte im Brexit-Streit bemüht. Ein rund 30-minütiges Gespräch zwischen Johnson und Tusk sei in "sehr positiver Atmosphäre" verlaufen, aber ohne echte Neuigkeiten, hieß es.

Beim Streit über den von Großbritannien zum 31. Oktober geplanten EU-Austritt geht es vor allem darum, dass Johnson das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen noch einmal nachverhandeln will. Dabei geht es vor allem um die sogenannte Backstop-Klausel, die greifen würde, wenn sich Großbritannien und die EU nicht bis 2020 auf ein Freihandelsabkommen einigen können. Der Backstop soll eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und Nordirland verhindern.

Doch Johnson lehnt den Backstop ab, da er faktisch eine Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland schaffen würde. Er will den Austrittsdeal nachverhandeln, was die EU bisher aus Mangel an Alternativen strikt ablehnt.