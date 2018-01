Tusk und Juncker bieten Briten Verbleib in der EU an!?

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben Großbritannien einen Verbleib in der Europäischen Union angeboten.

Tusk sagte am Dienstag im Europaparlament in Straßburg, ohne Sinneswandel werde der Brexit mit allen negativen Konsequenzen im März 2019 Realität. Falls die Briten ihre Meinung aber änderten, seien "unsere Herzen weiter offen" für sie.

Kommissionspräsident Juncker und Premierministerin May: "Tür steht nach wie vor offen." Bildrechte: dpa

Sollte es allerdings bei Londons Brexit-Kurs bleiben, verlangte Tusk von der britischen Regierung "mehr Klarheit zur Vision des Vereinigten Königreichs" zu den künftigen Beziehungen. Hier liege das "härteste Stück Arbeit noch vor uns". Die Zeit dafür sei begrenzt, so der Ratspräsident weiter.



EU-Kommissionspräsident Juncker ergänzte kurz nach der Rede von Tusk, er hoffe, die Botschaft, "dass unsere Tür nach wie vor offen steht", komme bei der britischen Regierung an. "Ich hätte nicht gerne, wenn dies in London überhört wird."