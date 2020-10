Bei dem letzten TV-Duell vor der Präsidentenwahl in den USA hat Herausforderer Joe Biden US-Präsident Donald Trump seinen planlosen Umgang in der Coronavirus-Krise vorgeworfen. "Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben", sagte Biden. Er werde als US-Präsident vor allem Wert auf präventive Maßnahmen wie das Abstandhalten und das Tragen von Masken legen, sagte Biden.

Trump entgegnete: " Es ist nicht meine Schuld, dass es herkam, es ist Chinas Schuld." Der US-Präsident verteidigte seine Politik und sagte, das Schlimmste sei überstanden

Trump kündigt Impfstoff an und rudert zurück

Innerhalb von Wochen stehe zudem ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung, kündigte Trump an. Auf Nachfrage der NBC-Journalistin Kristen Welker, schränkte Trump ein, dass das nicht sicher sei. In den USA sind bisher mehr als 221.000 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Biden will Wahleinmischung vergelten

Auch die jüngste Presseberichte, denen zufolge der Iran und Russland versuchen, die US-Wahl zu beeinflussen, waren Thema der Debatte. Biden kündigte an, dass Länder, die solche Ambitionen hegen, einen Preis bezahlen werden, "weil es unsere Souveränität verletzt".

Trump sagte dazu nichts Konkretes, warf aber Biden vor, von Russland mehrere Millionen Dollar erhalten zu haben. Biden bestritt das und äußerte wiederum den Verdacht, dass Trump diesbezüglich etwas zu verheimlichen habe. Schließlich habe Trump seine Steuererklärung immer noch nicht veröffentlicht, obwohl er das bereits seit vier Jahren ankündige.

Trump "die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum"

Biden behauptete, dass es in den USA "strukturellen Rassismus" gebe und warf Trump vor, diesem noch weiter Vorschub zu leisten. "Er gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl", sagte Biden. Trump entgegnete: "Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum." Er behauptete, er habe so viel für Afroamerikaner und Schwarze getan wie kein anderer Präsident seit Abraham Lincoln. US-Präsident Lincoln hatte im 19. Jahrhundert die Sklaverei in den USA abgeschafft.

Zweite Debatte verlief wesentlich ruhiger

Nach der chaotischen und von Unterbrechungen geprägten ersten TV-Debatte Ende September, lief die Diskussion diesmal ruhiger ab. Meist ließen sich die beiden Kontrahenten ausreden. Zudem galten für das zweite Aufeinandertreffen strikte Regeln. Während der zweiminütigen, einleitenden Bemerkungen zum jeweiligen Politikfeld wurde das Mikrofon des Rivalen stumm geschaltet. Beim ersten TV-Duell Ende September war vor allem Trump seinem Gegner häufig ins Wort gefallen.