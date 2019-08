Das Twitter-Konto von Jack Dorsey ist gehackt worden. Dorsey ist der Gründer und aktuelle Vorstandvorsitzende des Kurznachrichtendienstes. Unbekannte verschickten mehrere Tweets an Dorseys vier Millionen Follower. In einem hieß es "Nazi-Deutschland hat nichts falsch gemacht", in einem anderen Tweet war von einer Bombendrohung die Rede.