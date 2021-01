Nach dem Sturm auf das US-Kapitol hat der Kurznachrichtendienst Twitter mehr als 70.000 Konten von Anhängern der Verschwörungsideologie "QAnon" gelöscht. In einer Mitteilung des Kurznachrichtendienstes hieß es, nach den "gewalttätigen Ereignissen in Washington" habe man Konten gesperrt, die "QAnon"-nahe Inhalte im großen Umfang geteilt hätten, und in erster Linie zur Verbreitung von Verschwörungsideologien dienten. In vielen Fälle habe eine Person mehrere Konten verwaltet.