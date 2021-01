Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das persönliche Konto von US-Präsident Donald Trump dauerhaft gesperrt. Twitter begründete den Schritt damit, das Risiko einer weiteren Anstiftung zu Gewalt sei zu hoch. Trump hatte bei seinem Account @realdonaldtrump mehr als 88 Millionen Abonnenten. Kritiker werfen dem Republikaner vor, seine Unterstützer zum Sturm auf das Kapitol in Washington am Mittwoch angestachelt zu haben.

Trump verurteilte die Sperrung seines Twitter-Kontos. In einer über Journalisten im Weißen Haus verbreiteten Mitteilung behauptete Trump, Twitter-Mitarbeiter hätten sich "mit den Demokraten und der radikalen Linken" abgesprochen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Belege für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Zugleich kündigte der scheidende Präsident an, man sei mit mehreren anderen Webseiten in Verhandlung und ziehe auch den Aufbau einer eigenen Plattform in Betracht.