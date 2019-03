Mit einer Online-Petition wollen Brexit-Gegner in Großbritannien den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU verhindern. Am Donnerstag kamen innerhalb weniger Stunden hunderttausende Unterschriften zusammen. Auf der Internetseite des britischen Parlaments, wo die Petition am Mittwoch hochgeladen wurde, wurden "technische Schwierigkeiten" wegen zu großer Datenmengen registriert. Bis zum Nachmittag verzeichneten die Initiatoren schon über eine Million Unterstützer. Für eine Debatte im Parlament sind 100.000 Unterschriften erforderlich.

"Jetzt oder nie"

Gehört zu den Unterzeichnern der Petition: Hollywood-Star Hugh Grant. Bildrechte: imago/ZUMA Press Die Initiatorin der Petition, Margaret Anne Georgiadou, sagte der BBC: "Für viele Menschen heißt es: Jetzt oder nie." Die Brexit-Gegnerin kritisierte, dass Leute wie sie seit dem Referendum zum Schweigen gebracht und ignoriert worden seien.



Zu den Unterzeichnern gehört auch der Schauspieler Hugh Grant. "Ich habe unterzeichnet wie jeder vernünftige Mensch in diesem Land. Nationaler Notstand", twitterte er. Neben den Menschen in den Anti-Brexit-Hochburgen Nord-London, Bristol und Brighton unterzeichneten vor allem Auslandsbriten in Frankreich und Spanien die Petition.

Warnung vor "nationalem Notstand"