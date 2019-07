In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist das Gebäude des Fernsehsenders "112 Ukraine" mit einem Granatwerfer beschossen worden. Die Polizei stufte die Tat als Terrorakt ein. Bei dem Angriff in der Nacht zu Samstag sei die Fassade des Hauses beschädigt worden. Verletzte gab es dem Sender zufulge nicht. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar.

Vorausgegangen waren Diskussionen um die für Dienstag geplante Ausstrahlung eines Films des US-amerikanischen Regisseurs Oliver Stone. In der Ukraine stufen viele den Film als russlandfreundlich ein. Der Regisseur beleuchtet darin die Ereignisse in der ehemaligen Sowjetrepublik nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan in Kiew 2014. Stone hatte für den Film auch Russlands Präsident Wladimir Putin interviewt.