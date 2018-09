Zehntausende Menschen haben in der Ostukraine Abschied von dem getöteten Separatistenführer Alexander Sachartschenko genommen. Der in eine Fahne gehüllte Sarg war am Sonntag in einem öffentlichen Gebäude in Donezk aufgebahrt. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Menschen, die im Stadtzentrum unterwegs waren, mit bis zu 100.000 an. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP schätze die Zahl auf rund 30.000 Menschen. In der Stadt hingen riesige Plakate mit Bildern von Sachartschenko. "Wir haben alle ein Mutterland - Russland", stand auf einem der Plakate. Uniformierte riegelten das Stadtzentrum ab, der Verkehr kam zum Erliegen.