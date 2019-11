Russland will am Montag drei Marineschiffe an die Ukraine zurückgeben. Das teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB der Agentur Interfax zufolge mit. Wie der Radiosender Kertsch.FM berichtete, verließen die Schiffe bereits einen Hafen auf der Krim. Wie es weiter hieß, werden sie bereits von ukrainischen Schlepperbooten erwartet, die Übergabe soll in neutralen Gewässern erfolgen.

Die Übergabe der Boote fällt mit dem Besuch von Außenminister Heiko Maas in der Region zusammen. Er reist am Montag in die Ukraine, um weitere Schritte für eine Entspannung des festgefahrenen Konflikts auszuloten. Anfang Dezember wollen sich in Paris zudem Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel mit Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin treffen. Russland teilte Interfax zufolge aber mit, die Rückgabe der ukrainischen Boote stehe nicht im Zusammenhang mit dem Treffen in Paris.