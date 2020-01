In einem zuvor öffentlich gewordenen Videomitschnitt hatte der 35-Jährige unter anderem gesagt, der Präsident habe eine "sehr primitive" Vorstellung von Wirtschaft und "Nebel im Kopf". In seinem Schreiben auf Facebook betonte Gontscharuk nun die Erfolge von Präsident Selenskyj. Dieser sei für ihn ein Beispiel an Offenheit und Toleranz.