In der Ukraine haben am Morgen die Präsidentschaftswahlen begonnen. Rund 30 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, sich in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Politik-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr MESZ. Erste Prognosen werden unmittelbar danach erwartet.

Selennskyj führt in Umfragen

Eine Comedy-Serie machte ihn berühmt: Wolodymyr Selenskyj Bildrechte: imago/Ukrinform Selenskyj hatte den ersten Wahlgang vor drei Wochen deutlich vor Poroschenko gewonnen, die nötige absolute Mehrheit aber klar verfehlt. In Umfragen liegt der Schauspieler, der in einer landesweit bekannten Comedy-Serie bereits den Präsidenten spielt, mit rund 70 Prozent vorn. Der Oligarch Poroschenko könnte nach fünf Jahren an der Macht eine immense Niederlage erleiden.

Schlammschlacht Wahlkampf

Der Wahlkampf zur Stichwahl war in eine politische Schlammschlacht ausgeartet, in der beide Kandidaten sich mit gegenseitigen Vorwürfen überhäuften. Vor allem der blutige Konflikt im Osten der Ukraine war ein wichtiges Thema. Poroschenko war vor fünf Jahren mit dem Versprechen gewählt worden, den Konflikt schnell zu beenden. Nach UN-Angaben sind bei Kämpfen zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Die überwiegend russisch-sprachigen Bewohner der umkämpften ostukrainischen Separatistengebiete nehmen an der Wahl nicht teil.

Wahl international von Interesse