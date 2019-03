Wolodimir Selenski hat laut Prognosen die erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewonnen. Laut Befragungen mehrerer Institute in Kiew nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr (MEZ) holte er mehr als 30 Prozent der Stimmen. Der politisch unerfahrene Komiker zieht damit in die Stichwahl ein. Dort trifft er auf den Amtsinhaber Petro Poroschenko, der laut Prognosen rund 18 Prozent erreichte. Die Stichwahl soll vermutlich am Ostersonntag stattfinden.