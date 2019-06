Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Journalist Komarow nach mehreren Wochen im Koma gestorben war. Komarow war Anfang Mai vor seinem Haus in der Stadt Tscherkassy überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Nach einer Notoperation war er ins Koma gefallen.

Der Sprecher des ukrainischen Innenministeriums, Artem Tschewtschenko sagte, es werde in mehrere Richtungen ermittelt. Das Motiv für den Überfall auf Komarow könne sowohl mit dessen journalistischer Arbeit in Zusammenhang stehen als auch mit persönlichen Konflikten.

Komarow ist nicht der erste Journalist in der Ukraine, der gewaltsam ums Leben gekommen ist. Im Juli 2016 wurde der russisch-weißrussische Journalist Pawel Scheremet an seinem Wohnort Kiew von einer Autobombe getötet. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt.

Im vergangenen Jahr sorgte zudem der Fall der Antikorruptionsaktivistin Kateryna Gandsjuk für Aufsehen. Sie wurde in der Nähe ihres Hauses in Cherson mit Schwefelsäure angegriffen, ein Drittel ihrer Haut wurde bei dem Anschlag verätzt. Im November starb sie in einem Kiewer Krankenhaus an multiplem Organversagen.