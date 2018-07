US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Juristen Brett Kavanaugh als neuen Richter am Obersten Gerichtshof der USA nominiert.

Trump könnte durch die Benennung eines noch konservativeren Nachfolgers das politische Kräfteverhältnis des Gerichts nach rechts verschieben. Bereits als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte er den äußerst konservativen Neil Gorsuch in den Supreme Court berufen. Kavanaugh gilt als Verfechter einer wörtlichen Auslegung der US-Verfassung. Dies dürfte Befürworter des Schusswaffengebrauchs in den USA freuen. Die Waffen-Lobby stützt sich auf eine wörtliche Auslegung des verfassungsmäßigen Rechts auf Selbstverteidigung. Kavanaugh wird auch nachgesagt, skeptischer beim Thema Abtreibung und gegenüber mehr Rechten für Homosexuellen zu sein, als sein Vorgänger.

US-Präsident Donald Trump könnte mit der Berufung des konservativen Kavanaugh in den Surpreme Court das Kräfteverhältnis deutlich nach rechts verschieben.

Die Kandidaten für den Supreme Court werden vom Präsidenten vorgeschlagen, aber sie müssen vom Senat bestätigt werden. Die Republikaner haben in der Kammer derzeit eine Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Da der schwerkranke Senator John McCain seit Monaten an keiner Abstimmung teilgenommen hat und abwesend ist, kommt es für die Republikaner auf jede Stimme an. Wenn die Demokraten geschlossen gegen Trumps Kandidaten stimmen, könnte ein einziger republikanischer Abweichler alles zu Fall bringen.