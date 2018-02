Am Freitag war ein von Schweden und Kuwait vorgelegter Resolutionsentwurf in abgeänderter Fassung in Umlauf, der eine 30 Tage lange Waffenruhe in ganz Syrien vorsieht. Diese sollte humanitären Helfern zudem wöchentlich Zugang zu belagerten Gebieten verschaffen.



UN-Helfern und deren Partnern sollte dem Text zufolge außerdem ermöglicht werden, Kriegsopfer sicher zu evakuieren. Das dreiseitige Papier sah eine Waffenruhe in ganz Syrien vor, die 72 Stunden nach Verabschiedung der Resolution gelten sollte. Bei einer Verabschiedung am Freitagmittag in New York wäre sie damit in Syrien am kommenden Montag um 18 Uhr MEZ in Kraft getreten und hätte zunächst bis 28. März gegolten. Militäreinsätze gegen die Terrorgruppen Islamischer Staat, Al-Kaida und Al-Nusra wären von der Waffenruhe ausgeschlossen.