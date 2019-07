Die Zahl der Aids-Toten ist seit 2010 um ein Drittel gesunken. Wie das UN-Aidsprogramm UNAIDS bei der Vorstellung des neusten Berichtes am Dienstag im südafrikanischen Eshowe mitteilte, starben 2018 weltweit 770.000 Menschen an der Immunschwächekrankheit. 2010 waren es noch 1,2 Millionen Menschen.

Demonstranten beim Welt-Aidstag 2016 in Moskau: In Russland und anderen osteuropäischen Staaten stieg die Zahl der HIV-Neuerkrankungen weiter an. Bildrechte: dpa

Laut UNAIDS gibt es allerdings deutliche regionale Unterschiede: Während die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus vor allem in den am meisten betroffenen Ländern in Süd- und Ostafrika zurückging, verzeichnete Osteuropa seit 2010 einen Anstieg um 29 Prozent. Insgesamt seien in der Region, zu der unter anderem Russland, die Ukraine und rund einem Dutzend anderer Länder gehören, etwa 1,7 Millionen Menschen mit HIV infiziert.



Auch im Nahen Osten und Nordafrika sowie in Lateinamerika stiegen die Infektionszahlen: Im Nahen Osten und Nordafrika lag der Anstieg bei etwa zehn Prozent. Mit 20,6 Millionen Infizierten ist Ost- und Südafrika aber weiterhin die am stärksten von HIV betroffene Region der Welt.