UN-Bericht Noch bis zu 30.000 IS-Kämpfer in Syrien und Irak

Trotz der weitgehenden Zerschlagung des sogenannten Islamischen Staates halten sich in Syrien und dem Irak noch immer 20.000 bis 30.000 IS-Kämpfer auf. Das geht aus einem Experten-Bericht der Vereinten Nationen hervor.

Mehrzahl der Kämpfer Ausländer

Die Kämpfer der Terrormiliz, die sich laut den Informationen etwa zu gleichen Teilen auf die beiden Nachbarländer verteilen, stammten demnach überwiegend aus dem Ausland. Dem UN-Bericht zufolge hätten bislang weniger ausländische Kämpfer den Irak und Syrien verlassen als erwartet. Dafür sei der Zufluss ausländischer Kämpfer in diese beiden Länder jedoch "im Wesentlichen" gestoppt worden, heißt es im Bericht der Expertengruppe, die regelmäßig dem UN-Sicherheitsrat über die Aktivitäten des IS sowie des Terrornetzwerkes Al-Kaida berichtet.

Zunahme in Afghanistan

Das Bild aus einem IS-Propagandavideo von Oktober 2017 soll IS-Kämpfer in Syrien zeigen. Bildrechte: IMAGO In Libyen halten sich dem UN-Bericht zufolge noch immer 3.000 bis 4.000 IS-Kämpfer auf. Wichtige IS-Mitglieder würden aber zunehmend nach Afghanistan verlegt, heißt es weiter. Am Hindukusch zähle der "Islamische Staat" aktuell etwa 3.500 bis 4.500 Kämpfer. Allerdings wachse die Gruppe dort weiter an. Auch in Südostasien und Westafrika habe der IS viele Unterstützer. Im Jemen zählt der IS laut dem UN-Bericht einige hundert Kämpfer, Al-Kaida kommt im Jemen dagegen schätzungsweise auf 6.000 bis 7.000 Kämpfer.

Höhepunkt des IS-"Kalifats" 2014

Der IS hatte 2014 große Teile des Iraks und Syriens überrannt. Den Höhepunkt ihrer Macht erreichte die Terrormiliz im Sommer 2014, nachdem sie die irakische Großstadt Mossul in nur wenigen Stunden unter ihre Kontrolle gebracht hatte. IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi ließ kurz danach im syrischen Rakka ein "Islamisches Kalifat" ausrufen und machte sich selbst zum "Kalifen". Danach errichteten die Islamisten in ihrem Herrschaftsgebiet ein Terrorregime mit Hinrichtungen und Massenvergewaltigungen.

Seit Ende 2017 weitgehend besiegt