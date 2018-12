Die Vereinten Nationen haben am Montag in New York den UN-Flüchtlingspakt beschlossen. 181 der 193 Mitgliedsstaaten votierten für den Pakt, darunter Deutschland. Dagegen stimmten lediglich die USA und Ungarn. Die Dominikanische Republik, Eritrea und Libyen enthielten sich, die anderen Länder blieben der Abstimmung fern.