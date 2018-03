UN-Generalsekretär António Guterres hat mit Blick auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt vor einem neuen Kalten Krieg gewarnt. Guterres mahnte in New York, es seien wieder "Kommunikationsmechanismen und Kontrollen nötig, um sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten". Die aktuelle Situation sei in vielen Punkten der Konfrontation damals im Kalten Krieg ähnlich.