Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen findet am heutigen Samstag ein neuer UN-Klimagipfel statt. Bei der virtuellen Konferenz sollen die Staats- und Regierungschefs ihre Ergebnisse beim Klimaschutz vorstellen. Auch die Finanzierung von Klimahilfen für vergleichsweise arme Staaten steht auf der Tagesordnung.

Die EU hatte bereits einen Tag vor dem Gipfel beschlossen, ihr Klimaziel für 2030 zu verschärfen. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll in der EU um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Bisher war eine Reduzierung um 40 Prozent vorgesehen. Mit dem neuen Ziel will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Dann sollen Treibhausgase nur noch in solchen Mengen anfallen, wie sie von der Natur kompensiert werden können.