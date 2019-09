UN-Klimagipel Guterres ruft zu energischem Klima-Engagement auf

Hauptinhalt

In New York ist der Klimagipfel der Vereinten Nationen gestartet. UN-Generalsekretär Guterres hatte die Staats- und Regierungschefs von 60 Ländern eingeladen, um über Vorschläge für den Klimaschutz zu beraten. Noch einmal wandte sich die Schwedin Greta Thunberg mit einem eindringlichen Appell an die Politiker. Bundeskanzlerin Angela Merkel versicherte, in Deutschkand habe man den Weckruf gehört. Überraschend saß auch US-Präsident Donald Trump im Plenum.