Vertreter von Menschenrechtsorganisationen nutzten die Sitzung in Genf, um an deren Rand ihre Sicht auf die Dinge darzulegen. Beate Rudolf etwa, die Direktorin des Instituts für Menschenrechte. Sie forderte eine bessere Bildung rund um das Thema als Mittel im Kampf gegen Rassismus: "Ganz wichtig ist, dass in allen Schulen für alle Kinder es Menschenrechtsbildung gibt. Kinder müssen lernen, was Menschenrechte sind. Sie müssen herangeführt werden, die Werte, die Menschenrechten zugrunde liegen, zu leben. Sie müssen auch in der Schule gelebt werden, es braucht also auch Beschwerdestellen, wenn Schüler und Schülerinnen sich in ihren Rechten verletzt fühlen."