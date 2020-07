Die Vetomacht USA lehnte eine solche Nennung strikt ab. US-Präsident Donald Trump wirft der Organisation schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung der Pandemie vor. China bestand dagegen bis zuletzt auf der Nennung. In einer Kompromiss-Formulierung taucht die WHO nun lediglich versteckt auf: so wird von "allen relevanten Teilen des UN-Systems" gesprochen und auf eine Resolution der Vollversammlung verwiesen, die die WHO erwähnt.